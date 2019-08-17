شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب الناشئين حقق إنجازًا يستحق التقدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته بوصول المنتخب الوطني للناشئين تحت 19 عاما، إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا.

وأكد نصر في تصريح اليوم السبت، أن منتخب الناشئين حقق إنجازا يستحق التقدير، وقدم صورة مشرفة عن كرة اليد المصرية قبل عامين من استضافة منافسات بطولة العالم للكبار 2021.

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وأضاف رئيس الاتحاد، أن سياسة الاتحاد هي خلق تسلسل في الأجيال لضمان استمرارية قدرة المنتخبات الوطنية على المنافسة في المحافل الدولية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الاتحاد هدفه الحفاظ على الأجيال الصغيرة من أجل صناعة منتخبات قوية، وبناء عليه يتم وضع رقابة على انتقال اللاعبين بين الأندية المختلفة وأيضا الاحتراف بالخارج.

وتأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا بمقدونيا بعد الفوز على نظيره البرتغالي في الدور قبل النهائي.