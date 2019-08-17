تركي آل الشيخ يهنىء بيراميدز بعد الفوز على الأهلي المصري السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق على خسارة الأهلي من بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

وكتب تركي آل الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة ... الميريا ( روح الفنلة الحمراء ) ٣-٠ ... ومبروك لبيراميدز الي بيفوز بتخصص ... النيه النييييييه".

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