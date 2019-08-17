فالنسيا يتعادل مع ريال سوسيداد في الجولة الأولى السبت 17 أغسطس 2019 تعادل فالنسيا أمام ريال سوسيداد، بهدف لمثله، في اللقاء المثير الذي جمع الفريقين السبت في أولى جولات الدوري الإسباني.

وعلى ملعب (المستايا) ظل أصحاب الأرض محافظين على تقدمهم حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بهدف حمل توقيع الفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة 58. Advertisements وكاد نفس اللاعب أن ينهي اللقاء تماما في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لولا إهداره ركلة جزاء. وجاء العقاب مباشرة بعد دقائق بعد أن أدرك الفريق الباسكي التعادل عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء شهدت طرد الفرنسي فرانسيس كوكولين. وبهذا يقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليحتل فالنسيا المركز السادس بنقطة، فيما يأتي سوسيداد رابعا بنفس الرصيد مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة.

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