جماهير ألميريا ترفع لافتات شكر لتركي آل الشيخ بعد الفوز على ألبا سيتي السبت 17 أغسطس 2019 كتب علي أحمد فاز فريق ألميريا على ضيفه ألباسيتي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على معلب ألعاب البحر الأبيض المتوسط معقل ألميريا، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

Advertisements ورفعت جماهير ألميريا صور لـ "تركي آل الشيخ" مالك النادي الجديد. وتصدر ألميريا بهذا الفوز إلى ثلاثة نقاط ترتيب الدوري الإسباني للدرجة الثانية، في توقف رصيد الباسيتي عند لا شيء من النقاط في المركز الأخير.

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