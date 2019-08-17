اليمن تحرز ذهبية جديدة في بطولة غرب أسيا للناشئين ببيروت السبت 17 أغسطس 2019 اليمن تحرز ذهبية جديدة في بطولة غرب أسيا للناشئين ببيروت كتب Advertisements الخليج 365 - وكالات أحرز العداء اليمني الواعد عبدالله محمد اليعري، مساء اليوم، المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 1500متر ضمن بطولة غرب أسيا الثالثة للناشئين المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تختتم فعالياتها يوم غد الأحد.

وبهذه الذهبية تكون مشاركة اليمن التي تمثلت بثلاثة لاعبين قد تميزت بالنجاح الكبير بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية بمشاركة عشر دول من غرب آسيا. وكان اليعري في المنتخب العداءان أسامة اليعري وجميل الحماطي استحوذا على المركزين الأول والثاني لسباق 3000 متر يوم أمس وحققا ذهبية وفضية هذا السباق.

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