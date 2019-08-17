شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الهجن»: «بدل» تحسم الشوط الرئيس.. و«مداهم» الأسرع لخط النهاية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

انطلقت صباح اليوم (السبت) منافسات اليوم الثالث من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، التي خُصصت لسن الحقايق بمسافة 3 كم، حيث شهدت الأشواط الـ16 منافسات قوية ومثيرة امتزجت بأجواء حماسية بين الملاك والمظمرين، وجمهور وعشاق ومحبي الهجن.

وسجل «مداهم» لجابر ربيع صالح الجابر المري أفضل توقيت لهذه الأشواط الصباحية بزمن 4:29:42، وفي الشوط الأول أحرزت «بدل» لسعيد راشد صالح الجربوعي المري لقب الشوط الرئيس لسن الحقايق البكار، بعدما احتلت المركز الأول بزمن قدره 4:34:71.

فيما حقق لقب الشوط الرئيسي لسن الحقايق القعدان «ولد متعب» لعلي راشد سعيد البريصي المري، بعد احتلاله المركز الأول في الشوط الثاني بتوقيت زمني قدرة 4:37:83.

وجاءت في المركز الثالث «الماهرة» لعلي راشد سعيد الجربوعي المري بزمن 4:33:51.