شكرا لقرائتكم المغرب يستضيف الدور التمهيدي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - نايف محمد | منذ 8 ساعات في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 16:24

تستضيف مدن الدار البيضاء وبرشيد والجديدة في المملكة المغربية، منافسات تصفيات الدور التمهيدي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وستنطلق هذه التصفيات غداً الأحد وتختتم في الـ 25 من شهر أغسطس الجاري، بمشاركة أندية اتحاد طنجة المغربي والزوراء العراقي والرفاع البحريني وهورسيد الصومالي والبنزرتي التونسي وشبيبة الساورة الجزائري وفومبوني القمري وتيليكوم الجيبوتي.



وجرى تقسيم الأندية الثمانية على مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى أندية «اتحاد طنجة - الرفاع - الزوراء – هورسيد»، وتضم المجموعة الثانية أندية «البنزرتي - شبيبة الساورة - فومبوني - تيليكوم»، وسيتأهل متصدرا المجموعتين إلى الدور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.