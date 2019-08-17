شكرا لقرائتكم لاسارتى بعد توديع الأهلى كأس مصر : مش هستقيل وبصوا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حزنه الشديد بعد توديع فريقه لبطولة كأس مصر امام بيراميدز ، مُشدداً ان فريقه اهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذى أعقب المباراة :"لا اري انني غير موفق مع الأهلي فقد نجحنا في الفوز بالدوري رغم اتساع الفارق لاكثر من ١٧ نقطة ولا افكر في الاستقالة خاصة وان الفريق يؤدي بشكل جيد"

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وودع الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ١٦ بعد الخسارة امام بيراميدز بهدف نظيف في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم السبت علي ملعب برج العرب بالاسكندرية.

واكد لاسارتي انه طلب التعاقد مع مهاجم متميز للفريق الا ان النادي لم يلبي هذا الطلب لأسباب مالية.