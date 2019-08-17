شكرا لقرائتكم ديسابر :سعيد بتحقيق الفوز على الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، عن سعادته بتحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس مصر.

أضاف ديسابر فى تصريحاته بالمؤتمر الصحفى: "بيراميدز لم يكن موفق فى أول 15 دقيقة، واحتاجنا شوط كامل حتى ندخل فى أجواء المباراة أمام الأهلى، خاصة وإننا كنا فى فترة الإعداد واللاعبون لم تكتمل لياقتهم البدنية".

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تابع المدير الفنى لبيراميدز: "على معلول أخطر لاعب فى الأهلى لذلك كلفت عبد الله لومالا بمراقبته، واللاعب كان تحت ضغط فى الشوط الأول كونها أول مباراة يخوضها مع بيراميدز، إلا إنه نجح فى ايقاف خطورته مع بداية الشوط الثانى".

أردف ديسابر: "سعيد جدًا بتحقيق الفوز على الأهلى وإقصائه من بطولة كأس مصر، خاصة وإننى وضعت خطة وإستراتيجية ونجح اللاعبون فى تنفيذها لذلك حققنا المطلوب من اللقاء وهو الفوز".