شكرا لقرائتكم منتخب سيدات طائرة الشاطئية يفوز على السنغال بالألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية على نظيره السنغالى بنتيجة 2 / 0 فى الفترة المسائية بثانى أيام منافسات الشاطئية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب، ليتأهلن إلى ربع النهائى. ونجح منتخب سيدات الطائرة الشاطئية فى الفوز على موزمبيق بنتيجة 2 / 0 فى الفترة الصباحية التى شهدت خسارة الرجال أمام نيجيريا 2 / 1 . Advertisements ويقع منتخب السيدات فى المجموعة الرابعة التى تضم كلا من، مصر وموزمبيق والنيجر والسنغال، بينما تضم مجموعة الرجال منتخبات كلا من، موزمبيق وموريتانيا ونيجيريا.

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