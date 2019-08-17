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شكرا لقرائتكم صحيفة جنوب أفريقية تدعي هروب "ميتشو " من أورلاندو بسبب قضية جنسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت مجلة "صنداي وورلد" الجنوب أفريقية أن المدرب الصربي تعرض لاتهام من سيدة تعمل في أحد الفنادق بأنه اعتدى عليها جنسيا قبل ١٠ أيام من رحيله عن الفريق وتم تصعيد الأمر إلى الجهات المختصة.
وأوضحت المجلة أن هذا الاتهام هو السبب الذي دفع المدرب الصربي إلى الهروب من جنوب أفريقيا فى الحال وتقديم استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس.
يذكر أن مرتضى منصور أعلن أمس التوصل لاتفاق مع ميتشو لتدريب الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد.
قدم الصربى ميلوتين سريدوجيفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفنى لنادى أورلاندو بايرتس الجنوب الأفريقى استقالته من منصبه بعد موسمين قضاهما مع الفريق.
كشف الموقع الرسمى للنادى الجنوب أفريقى أن النادي يؤكد على أن قرار الاستقالة قد اتخذ من جانب واحد ، وكان قرار الإدارة قبول الاستقالة من سريدوييفيتش لإخلاء منصبه على أساس الأسباب التي قدمها والتي لها طابع شخصي.
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