شكرا لقرائتكم اجتماع طارئ لمجلس الأهلى لتحديد مصير لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويشهد مجلس الأهلي خلافاً واضحاً حول مصير لاسارتي إذ يُطالب معظم أعضاء المجلس بضرورة إقالة المدير الفني بعد الخروج من الكأس خاصة وأن المدرب الأورجوياني فشل في إدارة الاهلي خلال المواجهات الكبرى كما خرج معه الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مُخزي بالخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب أفريقي.
وطالب أعضاء المجلس بضرورة إقالة لاسارتي حالياً وعدم الانتظار أكثر من ذلك خاصة وأن الفريق تراجع بشكل واضح تحت قيادة لاسارتي وترى هذه الأصوات أن الفوز بالدوري لا يُعد إنجازاً لأن المنافسين وتحديداً الزمالك ساهموا في تتويج الأهلى بالدوري بسبب سواء نتائجه في الاسابيع الأخيرة.
ومن جانبه أكد مصدر مطلع داخل الاهلي :"رغم ضيق الوقت ورغم صعوبة توفير البديل إلا أن قرار الابقاء عليه بعد توديع الكأس ومن قبله خسارة بطولة دوري ابطال اقريقيا أصبح أمر لا نستطبع عمله سنعقد اجتماع عاجل خلال الساعات القادمة لبحث اقالته ومناقشة اسناد المسئولية لجهاز فني آخر".
ويبحث مجلس الأهلى مصير المدير الفني الذى بات غير مرغوب فيه من الناحية الجماهيرية بل أن كثيرون في النادي على صعيد الإدارة واللاعبين يرغبون في إقالة المدير الفني الذى لا يتمسك به طوال الفترة الماضية إلا محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة فهل يستمر تمسك الخطيب وعبد الحفيظ بـ"لاسارتي" رغم الخروج المُخزي من الكأس والسقوط للمرة الثالثة هذا الموسم أمام بيراميدز.
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