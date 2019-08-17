شكرا لقرائتكم عطيف يشارك في تدريبات الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك عبدالله عطيف في تدريبات الهلال الجماعية يوم السبت، وذلك بعد معاناته من إرهاق بدني حرمه من المشاركة في مباراة أهلي جدة ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي.
ونشر حساب الهلال على "تويتر" صوراً لعطيف (26 عاماً) خلال مشاركته في التدريبات الجماعية التي قادها المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو.
وكان عطيف قد تواجد في مقر النادي يوم الجمعة قبل أن يفضل المدرب الروماني اراحته عن التدريبات.
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