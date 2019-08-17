شكرا لقرائتكم التعاون يهزم الفيحاء ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز التعاون 1- صفر على نظيره الفيحاء في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم السبت، استعدادا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين والذي يبدأ بعد 5 أيام.

وسجل البرتغالي نيلدو بيترولينا هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 20 من ركلة حرة.

ويستعد التعاون لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل، فيما يواجه الفيحاء لحساب نفس الجولة نظيره الفيصلي يوم السبت.