شكرا لقرائتكم دورتموند يستهل مسيرته في الدوري بخماسية على أوغسبورغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوز كبير على ضيفه أوغسبورغ 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فولفسبورغ على كولن 2 - 1 وفورتونا دوسلدورف على فيردر بريمن 3 - 1 وباير ليفركوزن على بادربورن 3 - 2 وفرايبورغ على ماينز 3 - صفر.

وتقدم فلوريان نايديرليشنير لأوغسبورغ بعد مرور 30 ثانية من بداية اللقاء، وتعادل باكو ألكاسير لدورتموند في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف جادون سانشو الهدف الثاني لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 51 ثم أضاف ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 57 وعاد ألكاسير وسجل الهدف الثاني له والرابع لدورتموند في الدقيقة 59 قبل أن يسجل جوليان براندت الهدف الخامس لدورتموند في الدقيقة 82. وحصد بوروسيا دورتموند أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل أوغسبورغ بلا نقاط.

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وفي المباراة الثانية، فاز فولفسبورغ على كولن 2 - 1. وسجل هدفي فولفسبورغ ساسا كيشاريفيتش وزفوتر فيغوريست في الدقيقتين 16 و60، فيما سجل هدف كولون سيمون تيرود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وحصد فولفسبورغ أول ثلاث نقاط له هذا الموسم وظل فريق كولون بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، فاز فورتونا دوسلدورف على مضيفه فيردر بريمن 3 - 1. وسجل أهداف فورتونا دوسلدورف روين هيننينغز وكينان كرامان وكان ابهان في الدقائق 36 و52 و64، فيما سجل هدف بريمن الوحيد جوهانيس إيغبستين في الدقيقة 47.

وفي المباراة الرابعة، فاز باير ليفركوزن على بادربورن 3 - 2. وسجل أهداف ليفركوزن ليون بايلي وكاي هافيرتز وكيفن فولاند في الدقائق العاشرة و19 69، فيما سجل هدفي بادربورن سفين ميشيل في الدقيقة 15 وستريلي مامبا في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي المباراة الخامسة، فاز فرايبورغ على ماينز بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لوكاس هولير في الدقيقة 81 وجوناثان شميد في الدقيقة 84 ولوكا فالدشميدت في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.