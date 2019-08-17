بـ10 لاعبين.. الأهلي يودع كأس مصر بعد الخسارة من بيراميدز (فيديو)

كتب: ضياء السقا

ودع النادي الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.