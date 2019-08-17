موعد مباراة مصر وألمانيا فى نهائي كأس العالم لكرة اليد 2019 والقنوات الناقلة فى مواجهة المرتقبة

يواجه منتخب مصر منتخب ألمانيا فى نهائي كأس العالم لكرة اليد بعدما نجح منتخب مصر فى الفوز على منتخب البرتغال فى نصف النهائي، وتأهل منتخب مصر للمرة الأولى فى تاريخه إلى نهائي كأس العالم للناشئين فى مواجهة شهدت تألق لاعبي منتخب مصر بشكل كبير.

موعد مباراة مصر وألمانيا فى نهائي كأس العالم لكرة اليد

من المرتقب أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب ألمانيا فى تمام السادسة من مساء الأحد فى المباراة التى تقام فى مقدونيا بحضور جماهيري متوقع، وكذلك حضور حسن مصطفى، رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق مفاجأة قوية أمام ألمانيا فى مباراة لن تكون بالسهلة خاصة فى ظل قوة منتخب الماكينات الألمانية على مستوى كرة اليد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وألمانيا فى نهائي كأس العالم لكرة اليد

من المرتقب أن تنقل قناة تايم سبورت مباراة مصر وألمانيا فى السادسة مساء على أن يكون هناك ستديو تحليلي فى الخامسة مساء من أجل تحليل أجواء نهائي كأس العالم لكرة اليد وكذلك معرفة اللاعبين المشاركين وأبرز النقاط الخططية التى سيعتمد عليها المدير الفني لمنتخب مصر فى وجود حسين زكي وحماده الروبي.

توقعات نتيجة مباراة مصر وألمانيا فى نهائي كرة اليد

يبدو أن نتيجة مباراة مصر وألمانيا لن تكون سهلة التوقع فى ظل قوة كلا المنتخبين، وخاصة منتخب مصر والذى ظهر بشكل قوى على مدار المباريات وهو الأمر الذى جعله يتفوق على منتخب البرتغال بفارق كبير فى نصف نهائي كأس العالم للناشئين، إلا أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر عليه عامل كبير من أجل تجهيز اللاعبين بشكل كبير.