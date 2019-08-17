بهدف تراوري: ملخص مباراة الاهلي وبيراميدز 1-0 في كاس مصر

ملخص مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم في كاس مصر، يلعب الفريقين الاهلي وبيراميدز لقاء حاسم ومصيري من اجل التأهل إلي دور الثمانية اليوم ف تمام الساعة الثامنة مساءا، مواجهة بعد العديد من الصفقات وعودة العلاقات بين الفريقين، بعد مشاحنات الموسم الماضي، ورغم عودة العلاقات بين الناديين، إلا ان من المتوقع أن تكون المواجهة ثأريه بالنسبه لبطل الدوري، فهي فرصة أخيرة لمصالحة الجماهير امام منافس تالق في المواجهات المباشرة ضد الأهلي.

وتم شراء نادي بيراميدز من قبل الإماراتي سالم الشماسي، ورحل تركي آل الشيخ عن النادي، لتنتهي حقبة الخلاف بين بيراميدز والأهلي، لكن سيكون الأمر مختلف بين اللاعبين على أرضية ملعب المباراة، حيث التنافس الممتد من العام الماضي بين اللاعبين سيجعل تلك المباراة أكثر سخونة، وتلعب المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ومن المحتمل ان يشارك الوافد الجديد محمد مجدي قفشه مع النادي الاهلي أمام فريقه السابق بيراميدز خلال بعض دقائق المواجهة، ويلعب الأهلي المباراة بملعب برج العرب وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون قليل بعض الشيء حسب اللوائح لمسموح بها، ويدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي جهاد جريشه.

تشكيل الأهلي الرسمي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي.

الهجوم: وليد أزارو.

ملخص مباراة الاهلي وبيراميدز