بيراميدز يقصى الأهلي من كاس مصر مجدداً بهدف تراروي

ملخص مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم السبت في دور الستة عشر من بطولة كاس مصر لكرة القدم، في لقاء منتظر من جانب الجميع خاصة في ظل فوز الفريق على الأهلي في الثلاثة لقاءات الأخيرة، واحدة بمسماه القديم “الأسيوطي” في بطولة كاس مصر العام الماضي، ومرتين بمسماه الجديد “بيراميدز” ذهاباً وأياباً بالدوري المصري لكرة القدم.

يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة ليلاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الفضائية بتعليق المعلق الرياضي المتميز أيمن الكاشف ووجود استوديو تحليلي قبل بداية المباراة بساعة واحدة على الأقل يقدمه الأعلامي المخضرم احمد شوبير ونخبه من أفضل المحللين.

مباراة الاهلي وبيراميدز ستكون مصيرية للمدير الفني للنادي الأهلي لاسارتي، بإستمراره من عدمه، حيث لعب لاسارتي ضد بيراميدز مرتين من قبل وخسر المباراتين، وتعتبر الخسارة الثالثة أن حدثت بمثابة فراق بينه وبين النادي، في المقابل سيكون ديسابر المدير الفني لبيراميدز في مأمن مهما كانت النتيجة، حيث أن الاوضاع مستقره في النادي.

تشكيل بيراميدز الرسمي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

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خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

خط الوسط الدفاعي: محمد فتحي – نبيل عماد “دونجا”.

خط الوسط الهجومي: إيريك تراوري – عبد الله السعيد – عبده لومالا.

خط الهجوم: أحمد علي.

اختار مارتين لاسارتي المدير الفني لنادي الاهلي تشكيل تقليدي لخوض تلك المواجهة، بدون اى صفقة من الصفقات الجديدة، وجلوس محمد مجدي قفشه على دكة البدلاء.