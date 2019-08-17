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ركلات الترجيح تهدي الصفاقسي كأس تونس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج فريق الصفاقسي بكأس تونس بعد فوزه على النجم الساحلي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس مساء السبت.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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وتُوج الصفاقسي، الذي يقوده المدرب المونتينجري نيبوشا يوفيتش المدير الفني السابق للزمالك، بلقب الكأس للمرة الخامسة في تاريخه.

وسجل للنجم الساحلي كل من حمزة لحمر ومرتضى بن وناس وفراس بالعربي وسليم بوخنشوش، بينما أهدر محمد عبد الله المثناني وكريم العريبي وبلال الماجري الرابعة والخامسة والسابعة.

وسجل للصفاقسي فراس شواط وحمزة المثلوثي وحمد علي الجويني وأيمن الحرزي ونسيم هنيد، بينما أهدر محمد إسلام بكير وحمزة الجلاصي الركلتين الرابعة والخامسة.

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