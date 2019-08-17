بيراميدز يحقق إنجازا تاريخيا غير مسبوق أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق بيراميدز إنجازا تاريخيا غير مسبوق أمام الأهلي بعد إقصاء الفريق الأحمر من كأس مصر (2018-19) بتحقيق الفوز (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات دور الـ16 للمسابقة.

ويدين بيراميدز بالفضل في هذا الانتصار التاريخي إلى البوركيني إريك تراوري، الذي سجل هدف فريقه بالدقيقة الـ55 بعدما استغل تمريرة عبده لومالا داخل المنطقة ليودع الكرة بسهولة في شباك محمد الشناوي.

وبهذه النتيجة، يتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الأهلي للمرة الرابعة على التوالي، وهي المرة الأولى التي يتعرض لها المارد الأحمر للخسارة من فريق مصري في الدوري والكأس في أربع مباريات متتالية.

وكان بيراميدز حقق ثلاثة انتصارات سابقة على الأهلي، حين فاز لأول مرة بمسماه القديم (الأسيوطي) بقيادة المدرب علي ماهر على منافسه بربع نهائي النسخة الماضية لبطولة كأس مصر بنتيجة (1-0).

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وفي الموسم المنقضي للدوري المصري، خسر الأهلي المباراتين بنتيجة (2-1) في الدور الأول أمام بيراميدز بقيادة حسام حسن، والثانية بنتيجة (1-0) في الدور الثاني على يد المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وتحققت الخسارة الرابعة مساء السبت في الإسكندرية في المباراة المحلية الأولى لسباستيان ديسابر كمدير فني لبيراميدز، مع العلم أن المدرب الفرنسي سبق له قيادة الإسماعيلي وحقق نتائج مميزة مع الدراويش.

وكان النادي الأسيوطي انتقلت ملكيته في الموسم الماضي (2018-19) ليتحول اسمه إلى بيراميدز، ليحتل المركز الثالث في الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد تفادي الهزيمة أمام الأهلي والزمالك.

يُذكر أن هناك 3 أندية فقط بخلاف بيراميدز، سبق لها الفوز على الأهلي في ثلاث مباريات متتالية، وهم الزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق الفوز الرابع على التوالي أمام الأحمر.