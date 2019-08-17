كرة يد.. ألمانيا تضرب موعدًا مع مصر في نهائي مونديال الناشئين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع المنتخب الألماني أن يصعد لنهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بعد الفوز الذي تحقق على منتخب الدنمارك بنتيجة (31 - 23).

المنتخب الألماني أنهى أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف.

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الألماني نظيره المصري، غدًا الأحد، في المباراة النهائية حيث سيقام اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وكان المنتخب المصري هزم منافسه البرتغالي بنتيجة (41 - 36) في المباراة الأولى من نصف النهائي، ليتأهل الفراعنة للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري صعد متصدرًا عن المجموعة الثانية بعد الفوز الذي تحقق على حساب كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا.

وفي دور الـ16 تفوق المنتخب المصري على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال.