إعلان موعد غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية لنادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم السبت، موعد غلق باب الترشح للانتخابات التكميلية المقبلة لنادي الزمالك المقرر لها أيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل، مع نهاية اليوم الثالث.
في اليوم الأول تقدم أربعة مرشحين فقط وهم الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق وكل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وحمادة أنور، المدير الإداري السابق للفريق الأبيض على منصب العضوية.
وشهد اليوم الثاني تقدم كل من محمد رحمي لخوض الانتخابات على مقعد أمين الصندوق ولم يتقدم أي مرشح على العضوية.
وفي اليوم الثالث للترشح للانتخابات التكميلية لنادي الزمالك لم يتقدم اليوم أي مرشح للانتخابات.
ومن المقرر أن يغلق غدا باب الترشح للانتخابات بعدما تم فتح باب التقدم للانتخابات صباح الخميس الماضي.
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