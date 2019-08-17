علي عيد ومحمد عبدالرحمن يحققان ذهبيتين لمصر في الجودو بدورة الألعاب الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط -(أ ش أ):

حقق الثنائي علي عبد المعطي ومحمد عبدالرحمن، لاعبا المنتخب الوطني للجودو، أول ميداليتين ذهبيتين لمصر في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.

ونجح علي عبد المعطي في تحقيق الميدالية الذهبية الأولى في وزن 73 كيلوجراما بعد فوزه على بطل المغرب، بينما حقق محمد عبد الرحمن ذهبية وزن 83 كيلو لتكون ثاني الميداليات الذهبية في الدورة وذلك بعد أداء رائع طوال مباراة النهائي مع بطل المغرب.

وكان لاعبو مصر قد حققوا في وقت سابق اليوم 4 ميداليات برونزية عن طريق محمد عبدالموجود في وزن 66 كيلو ولمياء محمد حسن في وزن 57 كيلو وعثمان عبدالله في وزن 81 كيلو وعبدالغني عبدالرحمن في وزن 73 كيلو.

يذكر أن منافسات الجودو والكرة الطائرة الشاطئية قد انطلقت مبكرا قبل انطلاق الدورة رسميا بعد غد الاثنين.