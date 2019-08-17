حسن حمدي يظهر في مقصورة برج العرب لمساندة الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص حسن حمدي، الرئيس السابق للنادي الأهلي، على حضور مباراة الفريق الهامة أمام بيراميدز في كأس مصر.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز بقاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر نسخة (2018 -2019).

وظهر حمدي في مقصورة ملعب برج العرب، الذي يحتضن لقاء الأهلي أمام بيراميدز، لمؤازرة الفريق الأحمر في لقاء لا يحمل القسمة على اثنين.

ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز الأول على بيراميدز بعد خسارتين في الدوري الذي فاز بنسخته الفريق الأحمر.