بيراميدز يرسخ العقدة ويُقصى الأهلي من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبًا على الأهلي، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء بدور الـ 16 بكأس مصر، في اللقاء الذي احتضنه ملعب برج العرب.

في الدقيقة 55، استغل المهاجم ايريك تراوري كرة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها لهدف أول لصالح بيراميدز.

وبهذا الفوز، خرج الأهلي من بطولة الكأس، ليكمل فريق بيراميدز مشواره في البطولة ويواجه حرس الحدود بدور الـ 8.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من "محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، وليد أزارو".

وعلى الجانب الأخر دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من " أحمد الشناوي- محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار- محمد فتحي - نبيل عماد "دونجا"- إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عبده لاومالا- أحمد علي".

تفاصيل اللقاء

مرت 5 دقائق من عمر المباراة وسط تحفظ من الفريقين مع بعض المحاولات من الجانب الأيسر للأهلي عن طريق الثنائي علي معلول ورمضان صبحي، لكنها لم تسفر عن خطورة واضحة على مرمى أحمد الشناوي.

Advertisements

وجاءت أخطر فرصة في المباراة مع حلول الدقيقة 33، بعد تمريرة سحرية عن طريق صالح جمعة لتصل إلى وليد أزارو أمام المرمى الذي سدد الكرة خارج المرمى، ليحرم الأهلي من التقدم.

وتصدى محمد الشناوي لركلة حرة مباشرة سددها اللاعب عبد الله السعيد في الدقيقة 43 ليبعدها عن مرماه ويحافظ على نتيجة التعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني قرر ديسابر، مدرب بيراميدز إجراء أو تبديل بإخراج محمد فتحي ودخول عمر جابر بدلا منه.

في الدقيقة 55، استغل المهاجم ايريك تراوري كرة عرضية من الجانب الأيمن ليحولها لهدف أول لصالح بيراميدز.

وقرر المدرب لاسارتي، المدير الفني للأهلي إجراء أول تبديل للفريقي بخروج حمدي فتحي وإشراك مجدي أقشة بدلا منه.

وخرج أحمد الشناوي، حارس بيراميدز، وحل بدلا منه المهدي سليمان في الدقيقة 69، في ظل عدم قدرة الشناوي على استكمال اللقاء.

وتعرض أيمن أشرف للطرد في الدقيقة 71، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بقرار من الحكم الذي عاقبه على عركلة لاعب بيراميدز أمام منطقة جزاء الأهلي.

وقرر لاسارتي الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 74، وخروج اللاعب صالح جمعة، في محاولة لتنشيط الشق الهجومي لفريق الأهلي.