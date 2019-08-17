أوناجم يصل القاهرة وينتظم في تدريبات الزمالك الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

وصل المغربي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك إلى القاهرة ، مساء اليوم السبت، ، قادما من المغرب بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

وفي وقت سابق حصل أوناجم على راحة، في ظل غيابه عن مباراة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 7 أهداف.

ولم يلعب المغربي أوناجم مباراة فريقه الزمالك أمام ديكاداها في مواجهة الذهاب بدور الـ 32 التمهيدي، وسيغيب عن مباراة العودة وذلك لقيده في الفترة الثانية للقيد الأفريقي.

وبعد عودته إلى القاهرة، سينتظم أوناجم التدريبات مساء غدًا الأحد، في ظل حصول الفريق الأبيض على راحة اليوم بعد خوض لقاء ديكاداها.