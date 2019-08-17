بيراميدز يقصي الأهلي من كأس مصر بأقدام تراوري

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على النادي الأهلي بهدف دون رد، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر. أحرز هدف المباراة إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 55، بعد حصوله على كرة بينية من زميله بالفريق عبده لومالا وبهذه النتيجة، يتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر ليواجه فريق حرس الحدود، بينما ودع النادي الأهلي البطولة. وتعد هذه الهزيمة الثالثة للنادي الأهلي من فريق بيراميدز، حيث تعرض للهزيمة في مسابقة الدوري الممتاز بالموسم المنقضى ذهابًا وإيابًا، حيث انتهت نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بينما فاز في الدور الثاني بهدف دون رد.

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