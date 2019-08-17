ريال مدريد يحقق الانتصار في افتتاحية مشواره في الليغا

فاز ريال مدريد على مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، مساء السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب “بالايدوس”.

بنزيمة يفتتح أهداف ريال مدريد في الليجا

افتتح كريم بنزيمة التسجيل مبكرا للفريق المدريدي في الدقيقة 12 مستغلا تمريرة حاسمة من جاريث بيل.

وأحرز سيلتا هدفا قبيل نهاية الشوط الأول وتم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

Advertisements

ولعب الريال أكثر من نصف ساعة بـ10 لاعبين فقط، بعد طرد لاعب الوسط لوكا مودريتش في الدقيقة 56 ببطاقة حمراء مباشرة.

ولم يتأثر “الميرينجي” باللعب منقوصا، حيث أضاف توني كروس الهدف الثاني في الدقيقة 61، ولوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وسجل إيكر لوسادا هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يعتلي الريال صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الذي فاز 1-0 على برشلونة، الجمعة، وذلك لحين استكمال باقي مباريات الجولة.