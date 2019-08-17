ليفربول يحقق فوزه الحادي عشر توالياً في الدوري الإنكليزي

عاد ليفربول من أرض منافسه ساوثهامتون بالفوز 2-1، في ثاني جولات الدوري الإنكليزي اليوم السبت.

وسجل لليفربول السنغالي، ساديو مانيه 45+1، والبرازيلي فيرمينو 71، فيما وقع على هدف ساوثهامتون دانييل إيغنس 83.

ورفع ليفربول رصيده إلى 6 نقاط من فوزين، فيما هذه الخسارة الثانية لساوثهامتون.

وفي ظل غياب حارسه البرازيلي المصاب لعدة أسابيع أليسون بيكر، كان الشك يحوم حول مشاركة بديله الإسباني أدريان المتألق في الكأس السوبر الأوروبية خلال الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي منتصف الأسبوع.

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لكن الإسباني المخضرم لعب وأنقذ فريقه في الشوط الأول، قبل أن يرتكب هفوة كبيرة في الثاني كادت تعرض فريقه لخسارة نقطتين.

وهذه المباراة الثانية توالياً يتألق فيها مانيه، بعد تسجيله مرتين في شباك تشيلسي في الكأس السوبر الأوروبية.

ليفربول حقق فوزه الحادي عشر توالياً في الدوري معادلاً سلسلته في 2014.