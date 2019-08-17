لاسارتي مهدد بالرحيل عن الأهلي بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز

تعالت الأصوات داخل النادي الأهلي للمطالبة برحيل الأرجواني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة بالنادي بعد الخروج من بطولة كأس مصر. وودع الأهلي بطولة كأس مصر اليوم من دور الستة عشر بعدما خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب. الستة عشر بعدما خسر أمام بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب. هزيمة الأهلي أمام بيراميدز فتحت المجال امام اسهم الانتقاد للمدير الفني الحالي حيث ظهر الأهلي خلال توليه المسؤلية بشكل لم يرضى عنه الغالبية العظمى من الجماهير، وهو ما قد يجعل من هزيمة الأهلي امام بيراميدز اليوم "القشة التي قسمت ظهر البعير". المجال امام اسهم الانتقاد للمدير الفني الحالي حيث ظهر الأهلي خلال توليه المسؤلية بشكل لم يرضى عنه الغالبية العظمى من الجماهير، وهو ما قد يجعل من هزيمة الأهلي امام بيراميدز اليوم "القشة التي قسمت ظهر البعير".

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