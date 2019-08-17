اعتراضات من لاعبي الأهلي على جهاد جريشة بعد المباراة

اعترض لاعبو الأهلي والجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي بقوة على الحكم الدولي جهاد جريشة بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في كأس مصر. وطالب لاعبو الأهلي بضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد اللاعب الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز كما انفعل لاسارتي مؤكداً أن الكرة لمست يد لاعب بيراميدز. أن لمست الكرة يد اللاعب الأوغندي عبده لومالا صانع ألعاب فريق بيراميدز كما انفعل لاسارتي مؤكداً أن الكرة لمست يد لاعب بيراميدز. كما نشبت مشادة بين عمرو السولية لاعب الأهلي مع أحمد ايمن منصور مدافع بيراميدز بعد نهاية المباراة . جدير بالذكر أن بيراميدز تأهل لدور الـ8 بعدما فاز على الأهلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم.

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