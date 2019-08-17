رسميًا أيمن أشرف يغيب عن لقاء السوبر

تأكد غياب أيمن أشرف مدافع الأهلي، عن مباراة الفريق أمام الزمالك في السوبر المصري.
وذلك بعد أن تعرض اللاعب للطرد خلال مباراة الأهلي ضد بيراميدز، في بطولة كأس مصر، والتيانتهت بهزيمة الأحمر بهدف نظيف.
ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 18 من سبتمبر المقبل.
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