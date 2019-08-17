بيراميدز يواصل تفوقه على الأهلي ويقصيه من كأس مصر

تمكن بيراميدز من الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالأسكندرية، في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

أحرز إيريك تراوري هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 55 من زمن المباراة، والتي شهدت تعرض أيمن أشرف مدافع الأهلي للطرد بالدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يودع الأهلي منافسات كأس مصر، ويتأهل بيراميدز لدور الثمانية لملاقاة حرس الحدود.

الشوط الأول :

بدأ اللقاء بداية هادئة وحذرة من الطرفين، وحاول الأهلي إنتزاع زمام المبادرة مبكراً بالإعتماد على سرعة وإختراق رمضان صبحي، الذي كاد أن يهدد مرمى بيراميدز بعد مرواغة من الجهة اليسرى ولكن الكرة تبتعد عنه ليشتتها الدفاع.

وظهر فريق بيراميدز هجوميًا لأول مرة في الدقيقة 7 بعد دتسديدة من عبدالله السعيد من ركلة حرة مباشرة، ولكنها تمر بعيداً عن مرمى محمد الشناوي.

وبعد مرور ربع ساعة من زمن الشوط الأول لم يتمكن أي فريق من فرض سيطرته على مجريات اللعب، حيث اعتمد الأهلي على الكرات الأمامية، التي كادت أن تغالط أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لتفلت من يده ويحاول وليد أزارو استغلالها، قبل أن يتمكن الشناوي من إستعادة السيطرة على الكرة.

واعتمد فريق بيراميدز على قدرات كل من عبدالله السعيد، وإيريك تراوري من أجل الوصول لمرمى الاهلي وتهديده بشكل فعال، إلا أن دفاع الأحمر ظهر متماسكًا.

وبالدقيقة 25 تسلم رمضان صبحي كرة أمامية، ليسددها في مرمى بيراميدز ولكن تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

وأهدر وليد أزارو فرصة محققة لإحراز أول الأهداف في الدقيقة

33، بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة إلى المهاجم المغربي الذي يلمسها لمسة بسيطة مع خروج الشناوي من مرماه، ولكن تخرج بجوار القائم.

وطالب لاعبي الأهلي ومديره الفني بالحصول على ركلة جزاء، بداعي وجود لمسة يد على الأوغندي عبده لومالا.

وفي الدقيقة 43 سدد عبدالله السعيد كرة متقنة من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها بنجاح محمد الشناوي ليحولها إلى ركلة ركنية.

ومن هجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي، في الوقت بدل من الضائع سدد رمضان صبحي الكرة لتتصطدم بدفاع بيراميدز ووتصل إلى احمد الشناوي، الذي يقوم بإبعادها، وسط مطالبات لاعبي الأهلي بركلة جزاء.

الشوط الثاني:

مع بداية الشوط الثاني أجرى بيراميدز أول التبديلات بخروج محمد فتحي ونزول عمر جابر.

ومع أول محاولات الأهلي في الشوط الثاني، توغل حسين الشحات من الجهة اليمنى لتصطدم قدمع مع مدافع بيراميدز، ليسقط مطالبًا بالحصول على ركلة جزاء ولكن جهاد جريشة يحتسب الكرة ضربة ركنية.

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وفي الدقيقة 55 تمكن بيراميدز من احراز أول الأهداف، بعد سء تمركز لدفاع الأهلي، بعد أن وصلت الكرة إلى عبده لومالا في الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية أرضية، تصل إلى إيريك تراوري الغير مراقب الذي يضعها بسهولة في المرمى.

وبعد الهدف بدأ الأهلي في زيادة الضغط الهجومي، وظهرت مساحات في منتصف ملعبه ودفاعه، ليحاول فريق بيراميدز إستغلالها

ليعزز تقدمه.

وأجرى ديسابر تبديل إضطراري بخروج الحارس أحمد الشناوي، ونزول المهدي سليمان بديلاً له.

وأجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أول التغييرات بإشراك الوافد الجديد محمد مجدي افشة بدلاً من حمدي فتحي.

ووصلت الكرة إلى رمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء، ولكنه تباطأ في تسديدها ليبعدها دفاع بيراميدز.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة في الدقيقة 70، بعد أن حصل إيمن اشرف على الأنذار الثاني بعد تدخل عنيف مع إيريك تراوري، ليشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء له، ويواصل الأهلي اللقاء بعشرة أهداف.

وشارك النيجيري جونيو أجاي، بديلاً لصالح جمعة، في محاولة من لاسارتي لزيادة الفاعلية الهجومية للأحمر في ظل عدم إستغلال وليد أزارو للكرات التي تصله.

وزاد الأهلي من ضغطه ولكن المساحات في خط دفاع الأحمر سببت له أزمات، حتى كاد أحمد علي أن يخطف الهدف الثاني من كرة عرضية ولكن تمر من أمامه قبل أن يلعبها برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة 80 سدد وليد أزارو رأسية قوية، ولكن المهدي سليمان تمكن من التصدي لها وإبعادها إلى ركنية.

وفي أخر محاولات مارتن لاسارتي لإدراك التعادل، قام بإشراك أحمد الشيخ في بدلاً من رمضان صبحي في العشر دقائق الأخيرة من اللقاء.

وفي الدقيقة 83 سدد عبد الله السعيد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها محمد الشناوي بصعوبة ليحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 85 عاد محمد الشناوي للتألق بعد سلسلة أخطاء دفاعية في إبعاد الكرة، لتصل إلى أحمد علي ويحولها برأسية قبل أن يتمكن حارس الأهلي من إبعادها قبل أن يسددها تراوري.

ومن ركلة ركنية سدد وليد أزارو رأسية قوية، ابعدها ببراعة المهدي سليمان.

وحاول فريق بيراميدز إستهلاك الدقائق المتبقية من اللقاء بشكل شرعي، وسط محاولات الأهلي لخطف هدف التعادل، ولكن لجوء الاحمر للكرات الطولية لم يفيده في إحراز أهداف.

حتى أطلق حكم المباراة جهاد جريشة صافرة نهاية اللقاء بفوز بيراميدز بهدف نظيف، وتأهله إلى دور الثمانية من كأس مصر.