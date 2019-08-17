الدولي لليد يبرز تصريح مدرب منتخب مصر للناشئين بعد التأهل لنهائي المونديال

تغنى الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر للناشئين بعد بلوغه نهائي كأس العالم بعدما أقصى نظيره البرتغالي من نصف نهائي المونديال المقام بدولة مقدونيا,

وغرد حساب الاتحاد الدولي لكرة

اليد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "هكذا أضافت مصر حلقة أخرى إلى تاريخها الغني في كرة اليد بفوز قوي في نصف نهائي أمام البرتغال".

كما سلط الضوء على تصريح مدرب منتخب مصر للناشئين الذي قال فيه "ربما يمكن لأي فريق أن يأخذ الأهرامات من مصر ، لكن البطولة ... مستحيلة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي بنظيره الالماني في نهائي المونديال في تمام السادسة مساء غدًا الأحد.