تعرف على نتائج منتخب ألمانيا قبل مواجهة الفراعنة بنهائي مونديال اليد للناشئين

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا بنظيره الألماني في نهائي كأس العالم المقام بدولة مقدونيا، وذلك في تمام السادسة مساء غدًا الأحد.

وفي هذا التقرير نسرد لكم نتائج منتخب ألمانيا سواء في دور المجموعات أو في الأدوار الإقصائية.

منتخب ألمانيا الملقب بالمانشافت حصد المركز الثاني بدور المجموعات برصيد ثمان نقاط حيث انتصر في أربع لقاءات وخسر في مباراة واحدة.

ناشئو المانشافات استهلوا مسيرتهم بالمونديال الجاري بخسارة ثقيلة في أولى جولات مرحلة المجموعات أمام البرتغال بنتيجة 33 - 26، ثم في

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الجولة الثانية اكتسحوا تونس بنتيجة 36 -15.

وفي الجولة الثالثة انتصر على آيسلندا بنتيجة 26 -22، ثم واصل انتصاراته أمام البرازيل بنتيجة 28 - 22، وفي ختام مرحلة المجموعات فاز على صربيا بنتيجة 30 -22، ومن اللافت للنظر أن منتخب ألمانيا استقبل عدد أهداف ثابت في الثلاث جولات الأخيرة بمرحلة المجموعات ما يعكس الثابت الدفاعي للمانشافت، فيما ارتفع المعدل التهديفي بواقع هدفين في كل مباراة.

وفي الأدوار الإقصائية، أطاح منتخب ألمانيا بنظيره الأرجنتيني بنتيجة 33 -25، قبل أن يكتسح نظيره المجري من ربع النهائي بنتيجة 26 -16، ثم أقصى نظيره الدنماركي من نصف نهائي المونديال بنتيجة 31 - 23 ، ليضرب موعدًا مع منتخب الفراعنة بنهائي مونديال اليد.

منتخب الفراعنة أطاح بنظيره البرتغالي من نصف النهائي بنتيجة 41 -36، الأمر الذي يعطي للفراعنة بارقة أمل حيث أن المنتخب البرتغالي فاز على نظيره الألماني في افتتاح المونديال بنتيجة كبيرة 33 -26، لكن يجب على ناشئي الفراعنة أن يتذكروا أن منتخب شباب الفراعنة انتصر على فرنسا في مرحلة المجموعات بمونديال اليد للشباب الذي استضافته إسبانيا، ثم تقابلا بنصف النهائي وأطاح المنتخب المصري بنظيره المصري.