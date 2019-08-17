رسميًا.. مصر تصطدم بألمانيا في نهائي مونديال اليد للناشئين

يصطدم منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بنظيره الألماني في نهائي كأس العالم، وذلك بعدما أقصى الأخير نظيره الدنماركي بنتيجة 31 -23 .
وكان منتخب مصر حقق فوزًا كبيرًا على نظيره البرتغالي في نصف نهائي المونديال بنتيجة 41 - 36، ليتأهل لنهائي المونديال ليلتقي بمنتخب ألمانيا.
جدير بالذكر أن منتخب مصر يلتقي بألمانيا في تمام السادسة مساء غدًا الاحد، وعلى الجانب الآخر يلتقي منتخبي الدنمارك والبرتغال غدًا الأحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال اليد.
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