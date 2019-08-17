إيريك تراوري يتقدم لبيراميدز أمام الأهلي

تمكن بيراميدز من التقدم بالهدف الأول على النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب برج العرب بالإسكندرية،في دور الـ 16 من كأس مصر.
جاء الهدف بعد تمريرة طولية في الجهة اليمنى،لتصل إلى عبده لومالا، الذي يتوغل في دفاع الأهلي ليلعبها إلى إيريك تراوري الغير مراقب، ليضعها بسهولة في شباك الأحمر معلنا عن أول الأهداف في الدقيقة 55.
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