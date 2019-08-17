بالصور .. سوهاج تشارك في بطولة الجمهورية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

توجه لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الي المركز الأوليمبي بالمعادي للمشاركة في بطولة الجمهورية للناشئين " ألعاب القوى" تحت 14 سنة خلال الفترة من ١٥ / ٨ / ٢٠١٩ حتي ١٧/ ٨ / ٢٠١٩ .



وأكد ممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إهتمامه بمشاركة لاعبي المشروع في بطولات الجمهورية للارتقاء بالمستوي المهاري والبدني والخططي للناشئين وتوفير كل الدعم للاعبين واللاعبات لاستمرارهم في التدريب وتصعيدهم إلي المرحلة الثانية " الواعدين ". ٨ / ٢٠١٩ .وأكد ممدوح طلب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إهتمامه بمشاركة لاعبي المشروع في بطولات الجمهورية للارتقاء بالمستوي المهاري والبدني والخططي للناشئين وتوفير كل الدعم للاعبين واللاعبات لاستمرارهم في التدريب وتصعيدهم إلي المرحلة الثانية " الواعدين ". وأضاف " ممدوح " أن المديرية تولي المشروع أهمية كبرى وتدعمه بكافة الإمكانيات المادية والمعنوية لوصول الناشئين ليكونوا أبطالاً أولمبيين وتمثيل مصر في المحافل العالمية والقارية .

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