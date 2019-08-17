ما وراء الكواليس.. سبب مشاجرة جوارديولا مع أجويرو

شهدت مباراة قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وتوتنهام، مشادة قوية بين بيب جوارديولا المدير الفني للسيتيزن، وسيرجيو أجويرو، مهاجمالفريق، أثناء تبديل اللاعب في الشوط الثاني مع جابرييل جيسوس.
وكان أجويرو غير راضي عن تغييره خلال المباراة، بينما عبر جوارديولا عن غضبه من مستوى النجم الأرجنتيني، وعدم تنفيذه لتعليماته.
واعتذر أجويرو، لجوارديولا، عقب نهاية المباراة.
يذكر أن أجويرو سجل الهدف الثاني للسيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2).
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