رياضة | عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد الخروج من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، خسارة جديدة أمام بيراميدز بهدف نظيف، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ليودع المسابقة.

وسيقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بعقد اجتماع خلال الساعات المقبلة، لحسم مصير الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وتتجه النية لدى مجلس إدارة الأهلي للإطاحة بلاسارتي، والبحث عن مدير فني أجنبي مميز في ظل رغبة الإدارة في الفوز بجميع المباريات.

وكان لاسارتي قد خسر اللقاءات الثلاثة التي خاضها أمام فريق بيراميدز بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في الكأس.