رياضة | بيراميدز يواصل هوايته ويسقط الأهلي بهدف في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يواصل هوايته ويسقط الأهلي بهدف في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت، بفوز بيراميدز سبورت بهدف دون رد، بالمباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.

ودخل الأهلي، الشوط الأول بطريقة حماسية بحثا عن إحراز الهدف الأول، وسط تحفظ دفاعي من جانب بيراميدز، وإخراج جميع الكرات قبل وصولها لمنطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة 7 أول فرص اللقاء عن طريق عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة مباشرة ولكن تمر بجوار القائم الأيمن للشناوي.

وواصل بيراميدز استحواذه على الكرة، حتى كاد البوركيني إيريك تراوري، أن يحرز الهدف الأول بعد انفراده بالشناوي حارس الأهلي، قبل أن يسددها خارج المرمى بالدقيقة 17 من عمر المباراة. وجاءت الدقيقة 24 لتحمل أول ظهور خطور للنادي الأهلي، عن طريق رمضان صبحي من الجبهة اليسرى، بعد مروره من دفاع بيراميدز، ليسددها على المرمى، قبل أن يتصدى لها أحمد الشناوي حارس المرمى ويخرجها لمنتصف الملعب. وفي الدقيقة 33 كاد وليد أزارو مهاجم الأهلي، من إدراك الهدف الأول، بعد عرضية متقنة ليجدها أمامه ويهدرها بغرابة شديدة خارج المرمى الخالي من حارسه. ومرت باقي دقائق المباراة بدون أي خطورة بين الطرفين، قبل أن يحتسب جهاد جريشة حكم المباراة دقيقة واحدة، لينهي بعدها الشوط الأول بدون أهداف. وبدأ الأهلي الشوط الثاني بنفس حماسية الأول، حيث فاجئ صالح جمعة لاعب الأهلي، الجميع بتسديدة في الدقيقة 48 ولكن تعلو عارضة أحمد الشناوي حارس بيرامبدز. ونجح بيراميدز سبورت، في التقدم بالهدف الأول عن طريق البوركيني إيريك تراوري، بعد استلامه عرضية من الأوغندي لوميلا، ليسددها داخل شباك الشناوي، بالدقيقة 54 من المباراة. وكاد المارد الأحمر، أن يحرز هدف التعادل بعد عرضية متقنة من محمد هاني، على رأس وليد أزارو، قبل أن ينجح أحمد الشناوي، في إخراجها عن منطقته بالدقيقة 58. Advertisements وقرر لاسارتي إجراء أولى تبديلاته بنزول مجدي قفشة بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 63، في محاولة منه لتنشيط الجبهة الهجومية. وحاول الأهلي، العودة لمجريات المباراة عن طريق شن هجمات عن طريق الأطراف، ولكن دون أي جدوى. وفي الدقيقة 68 أجرى ديسابر المدير الفني لبيراميدز سبورت، بنزول المهدي سليمان بدلا من أحمد الشناوي للإصابة. وأخرج جهاد جريشة حكم المباراة البطاقة الحمراء لأيمن أشرف مدافع الأهلي، لحصوله على إنذارين عقب عرقلة لمهاجم بيراميدز في الدقيقة 71 من عمر اللقاء. وأجرى لاسارتي، تبديلاته الثانية في الدقيقة 74 بنزول جونيور أجاي بدلا من صالح جمعة. وكاد أحمد علي مهاجم بيراميدز، من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني، عقب تناوله عرضيه متقنة من عبده لوميلا، لتمر من أمامه بغرابه شديدة. وواصل أزارو، ضياعة الفرص السهلة، بعدما أهدر فرصة غريبة من ركلة ركنية، ليسددها داخل الشباك قبل أن يخرجها المهدي سليمان حارس بيراميدز، إلى ركلة ركنية. ودفع لاسارتي، بأخر أوراقه بنزول أحمد الشيخ بدلا من صالح جمعة، في الدقيقة 81 من عمر المباراة. وشهدت الدقيقة 87 فرصة خطيرة للأهلي، عن طريق وليد أزارو، بعدما سدد كرة قوية برأسه عن طريق ركلة ركنية، لينقذها المهدي سليمان ببراعة، ويكملها خط الدفاع إلى خارج المرمى. وأنهى ديسابر، تبديلاته بنزول أحمد توفيق بدلا من أحمد علي، لتدعيم خط دفاعه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. وبعد نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، أطلق جريشة، صافرة النهاية بفوز بيراميدز سبورت، بهدف دون رد، معلنا العبور لدور الثمانية من بطولة كأس مصر.

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