رياضة | موعد مباراة مصر وألمانيا نهائي مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مصر وألمانيا نهائي مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن المنتخب الألماني كرة اليد "شباب" من الفوز على منتخب الدنمارك ليتأهل إلى نهائي كاس العالم لكرة اليد ليضرب موعدًا مع المنتخب المصري بنهائي مونديال اليد.

وستلعب مباراة منتخب مصر امام ألمانيا في النهائي المونديال غدا الأحد 18 أغسطس في تمام الساعة السادسة مساء، وستنقل عبر قناة تايم سبورت المصرية.

وقد حقق فوزا ساحقا على منافسه منتخب البرتغال بنتيجة 41-36 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المربع الذهبي من مونديال اليد لتحت 19 عام المقامة في مقدونيا.