رياضة | ماني يعتذر لـ ساوثهامبتون.. ويعلق على خطأ أدريان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماني يعتذر لـ ساوثهامبتون.. ويعلق على خطأ أدريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن التسجيل ضد فريقه السابق ساوثهامبتون، مؤكدًا أنه آسف، ولكنه ارتدي قميص ليفربول الآن، مشيرًا لأن ساوثهامبتون كانت خطوةً جيدة لي، وأنه يمتلك الإحترام الكبير لذاك النادي.

وقال ماني في تصريحات صحفية: "يالها من مباراة، لم نخض مبارةً سهلة، ويجب أن تتوقع مثل هذا النوع من المباريات في هذا الوقت من الموسم. بعد لعب 120د يوم الإربعاء، علمنا أن المأموريةَ ستكون صعبة. لقد أخذت المباراة منا بعض الوقت لكي ندخل فيها".

وأضاف: "انه مكان رائع، وتعلمت الكثير هناك، وهم ناسٌ طيبون. ولكن هذا جزءٌ من كرة القدم، وعليك التعامل معها".

واختت ماني عن النهاية المرتكبة بعد خطأ أدريان: "كنت مرتبكًا لأن المباراة لم تنتهي. كان لدينا 10 دقائق للنهاية. كانت صعبة، ويجب علينا أن نتوقعها اذا أتينا الى مكان كهذا. هذا يحصل، انها كرة القدم".