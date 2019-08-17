رياضة | السد يتوج بكأس السوبر القطري ويهدي مدربه تشافي أول ألقابه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السد يتوج بكأس السوبر القطري ويهدي مدربه تشافي أول ألقابه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق السد في تحقيق لقب كأس السوبر القطري (كأس الشيخ جاسم) بعد الفوز على حساب الدحيل بنتيجة هدف دون رد في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

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وجاء هدف السد الوحيد عن طريق علي أسد في الدقيقة الثالثة عشر من شوط المباراة الأول.

وحقق السد لقب كأس السوبر القطري ليكون أول ألقاب مدربه تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة الفنية بعد نهاية الموسم الماضي.