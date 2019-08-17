رياضة | كاسيميرو يكشف عن السبب الحقيقي وراء الفوز على سيلتا فيجو

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب الفوز بثلاثة أمام سيتا فيجو ببطولة الليجا: "قُمنا بتجربة العديد من الأشياء. الشيء المُهم الآن هو النُقاط الثلاث".

وأضاف: "علينا أن نستمر بالعمل، لدينا اسبوع طويل حتى المُباراه المُقبله. تبقت العديد من المُباريات في الدوري وجميع البطولات. لقد بدأنا بشكل جيّد".

وواصل: "المفتاح كان العمل، لقد كان ملعباً صعباً. كُنا ناقصين لاعب ولكن بقينا مُركزّين، وفعلنا ماعلينا فعله. حينما يكون الفريق في يومه، كُلّ شيء يكون جيّداً. نحن فريق عظيم ونملك لاعبين رائعين".

وتابع: "إستعادة الكُرات مُهمتي، وانا أُحبها. أستمتع بها في الريف. إنها مُهمتي وانا اشعر بسعاده حينما أقوم بها في أرضية الملعب".