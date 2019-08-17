رياضة | كاسيميرو يكشف عن السبب الحقيقي وراء الفوز على سيلتا فيجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو يكشف عن السبب الحقيقي وراء الفوز على سيلتا فيجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أنه حينما تلعب للريال فعليك ان تحصل على أفضل النتائج دائماً، ولكن التحضيرات الهدف منها هي التعديل، وان تضع الوقود وتختار التشكيل وتعرف ماهي التشكيلة التي لاتستطيع اللعب بها خلال الموسم.
وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية عقب الفوز بثلاثة أمام سيتا فيجو ببطولة الليجا: "قُمنا بتجربة العديد من الأشياء. الشيء المُهم الآن هو النُقاط الثلاث".
وأضاف: "علينا أن نستمر بالعمل، لدينا اسبوع طويل حتى المُباراه المُقبله. تبقت العديد من المُباريات في الدوري وجميع البطولات. لقد بدأنا بشكل جيّد".
وواصل: "المفتاح كان العمل، لقد كان ملعباً صعباً. كُنا ناقصين لاعب ولكن بقينا مُركزّين، وفعلنا ماعلينا فعله. حينما يكون الفريق في يومه، كُلّ شيء يكون جيّداً. نحن فريق عظيم ونملك لاعبين رائعين".
وتابع: "إستعادة الكُرات مُهمتي، وانا أُحبها. أستمتع بها في الريف. إنها مُهمتي وانا اشعر بسعاده حينما أقوم بها في أرضية الملعب".