رياضة | منتخب مصر "اليد" ينتظر إنجاز تاريخي أمام ألمانيا غداً في نهائي المونديال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر "اليد" ينتظر إنجاز تاريخي أمام ألمانيا غداً في نهائي المونديال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات منتخب مصر، لكرة اليد قريباً من تحقيق إنجاز تاريخى في من كأس العالم، للشباب تحت 19 عام التى تستضيفها مقدونيا، وذلك بعد التغلب على البرتغال فى نصف نهائى البطولة بنتيجة 41-36.

وهذه النسخة الحالية هى الثامنة فى تاريخ مشاركات منتخب مصر فى كأس العالم، حيث سبق وشارك شباب الفراعنة 7 مرات من قبل، لكن لم يصل فى أى منها إلى نصف النهائي ونستعرض لكم المشاركات الـ7 لمنتخب مصر في مونديال اليد

1-عام 2005 وأقيم المونديال فى قطر، وحقق المنتخب المصرى المركز السادس.

2- عام 2007 الذى أقيم بالبحرين، وأحرزت مصر المركز الخامس.

3- عام 2009 بتونس، واحتلت مصر المركز الـ12.

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4-بينما المرة الرابعة كانت بمونديال الأرجنتين عام 2011، وجاء شباب الفراعنة فى المركز الخامس.

5-عام 2013 الذى أقيم بالمجر، وجاءت مصر بالمركز الـ14.

6-عام 2015 بروسيا احتل ناشئو الفراعنة المركز الـ15.

7-عام 2017 الذى أقيم بجورجيا، حقق المنتخب المصرى المركز الـ14.

وسيلاقي منتخب مصر في نهائي البطولة المنتخب الألماني غداً الأحد 18أغسطس في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر