رياضة | التعادل السلبي يحسم مواجهة مونشنغلادباخ وشالكه بالدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مواجهة مونشنغلادباخ وشالكه بالدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق بروسيا مونشنغلادباخ سلبياً أمام ضيفه شالكه في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب بروسيا بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان اللقاء متكافئاً إلى حد كبير بين الفريقين، وكان الاستحواذ بنسبة 57% لأصحاب الأرض مقابل 43% للضيوف.

وشهدت المباراة أيضا حصول لاعبين من كل فريق على بطاقة صفراء.

وبهذا التعادل، حصد كل من مونشنغلادباخ وشالكه على أولى النقاط خلال مشوارهما في البطولة في المركزين الثامن والتاسع، على الترتيب.