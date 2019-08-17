رياضة | تقارير.. نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي الإسباني ديفيد فالدينرايس، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان قادم إلى برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار "فالدينرايس" أن نادي برشلونة وافق على دفع المقابل المادي المطلوب من إدارة باريس سان جيرمان بالإضافة إلى وضع لاعب إما فيدال أو راكيتيش ضمن الصفقة.

وأشار "فالدينرايس" إلى أن رحيل فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ لن يؤثر على سير مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

والجدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا قد أعلن رغبته بشكل علني في العودة إلى برشلونة وذلك بعد قضاء موسمين بقميص باريس سان جيرمان.