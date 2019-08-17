رياضة | نجم ريال مدريد: لا يهمنا خسارة برشلونة.. ومودريتش تعرض للظلم

أكد النجم البرازيلي كاسميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أنه فريقه يعلم بأن العام الماضي لم يكن عام جيد بالنسبة له، ولكن لديهم رغبة كبيرة في هذا الموسم من أجل تحقيق الأشياء التي ترغب بها الجماهير.

وقال كاسيميرو بعد الفوز على سيتا فيجو 3-1: "في ريال مدريد يجب أن تبذل قصارى جهدك من أجل كل شيء، الشيء المهم هذا اليوم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث".

وأضاف: "جاريث بيل قدم الكثير لنا وسجل أهداف عديدة في النهائيات وأيضاً في نهائي كأس العالم للأندية الموسم الماضي ساهم بها وحصلنا على البطولة، نحن نحترمه كثيراً ويجب أن يلعب وهو لاعب مهم للغاية للفريق".

وأكمل: "البطاقة الحمراء على مودريتش؟ لقد شاهدنا ذلك ولم يقصد لوكا مودريتش إيذاء اللاعب، نحن نحترم قرارات الحكم وبعد الطرد تعاملنا مع المباراة بطريقة جيدة وحققنا الفوز".

وأردف: "لا نهتم إلى خسارة برشلونة يوم أمس، نحن نفكر بأنفسنا وفي المباريات التي سوف نلعبها، يجب علينا أن نواصل ونلعب برتم عالي في جميع المباريات التي سوف نخوضها".